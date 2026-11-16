HUY a Aktie
WKN DE: A2JL12 / ISIN: US44852D1081
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16.11.2026 07:01:06
Ausblick: HUYA A präsentiert Quartalsergebnisse
HUYA A wird am 17.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,175 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte HUYA A 0,010 USD je Aktie eingenommen.
Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 1,80 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 235,9 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,564 CNY im Vergleich zu -0,070 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 7,13 Milliarden CNY, gegenüber 904,6 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
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