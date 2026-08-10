HUY a Aktie

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WKN DE: A2JL12 / ISIN: US44852D1081

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10.08.2026 07:01:06

Ausblick: HUYA A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

HUYA A wird am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,192 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,000 USD erwirtschaftet worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 1,77 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 216,7 Millionen USD erzielt wurde.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,747 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,070 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 7,22 Milliarden CNY, gegenüber 904,6 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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