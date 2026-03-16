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HUY a Aktie

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WKN DE: A2JL12 / ISIN: US44852D1081

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16.03.2026 07:01:06

Ausblick: HUYA A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

HUYA A veröffentlicht am 17.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,157 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,100 USD je Aktie vermeldet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 4 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 1,74 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 208,1 Millionen USD erzielt wurde.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,239 CNY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -0,030 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 6,51 Milliarden CNY aus, im Gegensatz zu 844,7 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

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