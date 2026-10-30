Hwatsing Technology a Aktie

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WKN DE: A3EM0Q / ISIN: CNE100005QL7

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30.10.2026 07:01:06

Ausblick: Hwatsing Technology A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Hwatsing Technology A wird am 31.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass Hwatsing Technology A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,10 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,580 CNY je Aktie gewesen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,58 Milliarden CNY – das wäre ein Zuwachs von 27,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,24 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,21 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,20 CNY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 6,02 Milliarden CNY, gegenüber 4,63 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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