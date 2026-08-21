Hwatsing Technology a Aktie
WKN DE: A3EM0Q / ISIN: CNE100005QL7
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21.08.2026 07:01:06
Ausblick: Hwatsing Technology A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Hwatsing Technology A stellt am 22.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,910 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,550 CNY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 26,43 Prozent auf 1,31 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Hwatsing Technology A noch 1,04 Milliarden CNY umgesetzt.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,52 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,20 CNY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 6,01 Milliarden CNY aus im Gegensatz zu 4,63 Milliarden CNY Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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