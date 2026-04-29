Ausblick: Hyatt Hotels gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Hyatt Hotels wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

21 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,565 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,200 USD erwirtschaftet worden.

14 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 1,66 Prozent auf 1,73 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,71 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 23 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,22 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,540 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 17 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 7,16 Milliarden USD, gegenüber 7,15 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at