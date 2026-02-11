Hyatt Hotels Aktie
WKN DE: A0YAKV / ISIN: US4485791028
|
11.02.2026 07:01:06
Ausblick: Hyatt Hotels legt Quartalsergebnis vor
Hyatt Hotels wird am 12.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 20 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,367 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,580 USD je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Hyatt Hotels in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,32 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 1,80 Milliarden USD im Vergleich zu 1,61 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Die Erwartungen von 12 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,52 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 12,65 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 17 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 7,08 Milliarden USD, gegenüber 6,70 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Hyatt Hotels
