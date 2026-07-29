Ausblick: Hyatt Hotels legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hyatt Hotels lässt sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Hyatt Hotels die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

21 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,913 USD gegenüber -0,030 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten ein Minus von 1,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,82 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,84 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 23 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,59 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,540 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 17 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 7,16 Milliarden USD, gegenüber 7,15 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at