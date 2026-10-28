Hyatt Hotels Aktie
WKN DE: A0YAKV / ISIN: US4485791028
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Hyatt Hotels legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Hyatt Hotels gibt am 29.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
23 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,760 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,510 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
16 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 1,75 Milliarden USD gegenüber 1,81 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 3,07 Prozent.
Für das Fiskaljahr rechnen 25 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,53 USD im Vergleich zu -0,540 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 19 Analysten durchschnittlich bei 7,15 Milliarden USD, gegenüber 7,15 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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