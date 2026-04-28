Ausblick: Hybe mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hybe präsentiert in der am 29.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 899,21 KRW. Im Vorjahresquartal waren 1449,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

22 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 28,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 500,61 Milliarden KRW. Dementsprechend gehen die Experten bei Hybe für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 642,14 Milliarden KRW aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 30 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 9846,34 KRW, gegenüber -5690,000 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 30 Analysten durchschnittlich auf 4.246,46 Milliarden KRW geschätzt, nachdem im Vorjahr 2.649,87 Milliarden KRW generiert wurden.

Redaktion finanzen.at