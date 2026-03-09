Ausblick: Hydra Industries Acquisition legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hydra Industries Acquisition stellt am 10.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,234 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Hydra Industries Acquisition 2,33 USD je Aktie erwirtschaftet.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 8,75 Prozent auf 75,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 83,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,104 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 2,22 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 303,2 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 297,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at