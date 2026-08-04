Hydra Industries Acquisition Aktie

Hydra Industries Acquisition für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DJYH / ISIN: US45782N1081

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: Hydra Industries Acquisition präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hydra Industries Acquisition lädt am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,030 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,270 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Hydra Industries Acquisition nach den Prognosen von 7 Analysten im Schnitt 64,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 20,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 80,3 Millionen USD umgesetzt worden.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,402 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,580 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 259,7 Millionen USD, gegenüber 304,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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