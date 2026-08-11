Hydro One Aktie

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WKN DE: A143AD / ISIN: CA4488112083

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11.08.2026 07:01:06

Ausblick: Hydro One stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hydro One wird am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

11 Analysten schätzen im Schnitt, dass Hydro One im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,575 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,540 CAD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 8,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,25 Milliarden CAD gegenüber 2,07 Milliarden CAD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 12 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,30 CAD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,23 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,37 Milliarden CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 9,04 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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