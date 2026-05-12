Hydro One Aktie
WKN DE: A143AD / ISIN: CA4488112083
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12.05.2026 07:01:06
Ausblick: Hydro One veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Hydro One wird am 13.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
10 Analysten schätzen im Schnitt, dass Hydro One im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,642 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,600 CAD je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal soll Hydro One nach den Prognosen von 2 Analysten 2,49 Milliarden CAD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,41 Milliarden CAD umgesetzt worden.
11 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,29 CAD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,23 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 9,27 Milliarden CAD, gegenüber 9,04 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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