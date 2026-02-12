Ausblick: Hydro One zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Hydro One präsentiert am 13.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 11 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,368 CAD. Dies würde einem Zuwachs von 11,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Hydro One 0,330 CAD je Aktie vermeldete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Hydro One in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,68 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 2,23 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,10 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,21 CAD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,92 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 8,93 Milliarden CAD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 8,48 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at