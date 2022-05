Ausblick: Hydrogenpro AS Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hydrogenpro AS Registered äußert sich am 25.05.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,032 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 3471,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 2,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 0,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Verlust je Aktie von -0,119 USD, gegenüber -0,070 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 20,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at