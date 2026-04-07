Hygon Information Technology a Aktie

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WKN DE: A3EM0S / ISIN: CNE100005PT2

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07.04.2026 07:01:06

Ausblick: Hygon Information Technology A legt Quartalsergebnis vor

Hygon Information Technology A präsentiert in der am 08.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,250 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 47,06 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,170 CNY je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 61,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 4,89 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,03 Milliarden CNY umgesetzt.

Die Prognosen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,23 CNY, gegenüber 0,830 CNY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 14,63 Milliarden CNY im Vergleich zu 9,06 Milliarden CNY im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

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