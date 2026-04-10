Ausblick: Hygon Information Technology A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hygon Information Technology A lädt am 11.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,300 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Hygon Information Technology A ein EPS von 0,220 CNY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 68,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 4,03 Milliarden CNY gegenüber 2,40 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,21 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,10 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 21,93 Milliarden CNY, gegenüber 14,26 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at