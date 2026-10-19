Hygon Information Technology a Aktie
WKN DE: A3EM0S / ISIN: CNE100005PT2
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19.10.2026 07:01:06
Ausblick: Hygon Information Technology A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Hygon Information Technology A wird am 20.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,560 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Hygon Information Technology A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,330 CNY in den Büchern gestanden.
1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 51,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,03 Milliarden CNY. Dementsprechend geht der Experte bei Hygon Information Technology A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 6,08 Milliarden CNY aus.
Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,93 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,10 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 22,61 Milliarden CNY, gegenüber 14,26 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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