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WKN DE: A2QBTD / ISIN: US4491091074

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09.11.2026 07:01:06

Ausblick: HYLIION öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

HYLIION gibt am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,077 USD. Das entspräche einem Gewinn von 3,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,080 USD erwirtschaftet wurden.

HYLIION soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,2 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 450,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,307 USD im Vergleich zu -0,330 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 14,3 Millionen USD, gegenüber 3,5 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net

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