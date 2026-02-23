HYLIION Aktie
WKN DE: A2QBTD / ISIN: US4491091074
|
23.02.2026 07:01:06
Ausblick: HYLIION zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
HYLIION öffnet am 24.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,078 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,080 USD je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll HYLIION in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 30,46 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 1,1 Millionen USD im Vergleich zu 1,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,328 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -0,300 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 3,8 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,5 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HYLIION
|
07:01
|Ausblick: HYLIION zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.11.25
|Ausblick: HYLIION vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu HYLIION
Aktien in diesem Artikel
|HYLIION
|2,01
|-2,43%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.