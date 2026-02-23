Ausblick: HYLIION zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

HYLIION öffnet am 24.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,078 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,080 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll HYLIION in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 30,46 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 1,1 Millionen USD im Vergleich zu 1,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,328 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -0,300 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 3,8 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,5 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at