Ausblick: HYLIION zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

HYLIION veröffentlicht am 12.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass HYLIION für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,081 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,100 USD je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 124,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 0,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei HYLIION für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,1 Millionen USD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,326 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,330 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 12,0 Millionen USD aus im Gegensatz zu 3,5 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at