Ausblick: Hyperfine legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hyperfine präsentiert am 12.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,093 USD gegenüber -0,120 USD im Vorjahresquartal.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 65,42 Prozent auf 3,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,350 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,430 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 20,0 Millionen USD, gegenüber 13,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at