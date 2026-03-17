Ausblick: Hyperfine zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Hyperfine wird am 18.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,080 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 122,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 5,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,3 Millionen USD umgesetzt.

2 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,455 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -0,560 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 13,4 Millionen USD, gegenüber 12,9 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at