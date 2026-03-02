Hyster-Yale Materials Handlin a Aktie
WKN DE: A1J4R3 / ISIN: US4491721050
|
02.03.2026 07:01:06
Ausblick: Hyster-Yale Materials Handling A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Hyster-Yale Materials Handling A wird am 03.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Hyster-Yale Materials Handling A im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,005 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,580 USD je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 14,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 916,4 Millionen USD gegenüber 1,07 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -2,440 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 8,04 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 3,76 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 4,31 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hyster-Yale Materials Handling Inc (A) When Issued
|
07:01
|Ausblick: Hyster-Yale Materials Handling A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: Hyster-Yale Materials Handling A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Hyster-Yale Materials Handling A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Hyster-Yale Materials Handling Inc (A) When Issued
Aktien in diesem Artikel
|Hyster-Yale Materials Handling Inc (A) When Issued
|36,83
|-3,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: ATX schwächer erwartet -- DAX dürfte nachgeben -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt dürfte am Montag mit Verlusten starten. Auch der deutsche Leitindex tendiert vorbörslich schwächer. Die Märkte in Fernost sind am Montag mehrheitlich im Minus.