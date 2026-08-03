Ausblick: Hyster-Yale Materials Handling A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hyster-Yale Materials Handling A wird am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -2,205 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 179,11 Prozent verringert. Damals waren -0,790 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 804,6 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 15,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 956,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -3,415 USD im Vergleich zu -3,400 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 3,53 Milliarden USD, gegenüber 3,77 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at