Hyster-Yale Materials Handlin a Aktie
WKN DE: A1J4R3 / ISIN: US4491721050
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03.08.2026 07:01:06
Ausblick: Hyster-Yale Materials Handling A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Hyster-Yale Materials Handling A wird am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -2,205 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 179,11 Prozent verringert. Damals waren -0,790 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 804,6 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 15,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 956,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -3,415 USD im Vergleich zu -3,400 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 3,53 Milliarden USD, gegenüber 3,77 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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