Ausblick: Hyster-Yale Materials Handling A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Hyster-Yale Materials Handling A öffnet am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -2,025 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Hyster-Yale Materials Handling A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,480 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Hyster-Yale Materials Handling A in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,55 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 878,1 Millionen USD im Vergleich zu 910,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -3,835 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -3,400 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,71 Milliarden USD, gegenüber 3,77 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at