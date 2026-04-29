Ausblick: HYUNDAI AUTOEVER stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

HYUNDAI AUTOEVER gibt am 30.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 5419,00 KRW aus. Im letzten Jahr hatte HYUNDAI AUTOEVER einen Gewinn von 714,00 KRW je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 940,19 Milliarden KRW aus – das entspräche einem Plus von 12,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 833,01 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 8240,56 KRW, gegenüber 6654,00 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 4.747,78 Milliarden KRW geschätzt, nachdem im Vorjahr 4.252,07 Milliarden KRW erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at