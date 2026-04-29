HYUNDAI AUTOEVER CORPORATION. Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PP5V / ISIN: KR7307950006
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29.04.2026 07:01:06
Ausblick: HYUNDAI AUTOEVER stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
HYUNDAI AUTOEVER gibt am 30.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 5419,00 KRW aus. Im letzten Jahr hatte HYUNDAI AUTOEVER einen Gewinn von 714,00 KRW je Aktie eingefahren.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 940,19 Milliarden KRW aus – das entspräche einem Plus von 12,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 833,01 Milliarden KRW in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 8240,56 KRW, gegenüber 6654,00 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 4.747,78 Milliarden KRW geschätzt, nachdem im Vorjahr 4.252,07 Milliarden KRW erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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