Hyundai Department Store Aktie
WKN: 778922 / ISIN: KR7069960003
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Hyundai Department Store präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Hyundai Department Store wird am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
1 Analyst schätzt, dass Hyundai Department Store im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3404,05 KRW je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 3107,00 KRW je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal soll Hyundai Department Store mit einem Umsatz von insgesamt 992,20 Milliarden KRW abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.098,10 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 9,64 Prozent verringert.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 11161,41 KRW, gegenüber 9572,00 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 4.304,24 Milliarden KRW geschätzt, nachdem im Vorjahr 4.230,32 Milliarden KRW erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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