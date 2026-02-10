Hyundai Department Store Aktie
WKN: 778922 / ISIN: KR7069960003
|
10.02.2026 07:01:06
Ausblick: Hyundai Department Store zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Hyundai Department Store wird am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 3722,68 KRW je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Hyundai Department Store ein EPS von 915,00 KRW je Aktie vermeldet.
9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1.124,19 Milliarden KRW – das wäre ein Abschlag von 4,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.175,24 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
Die Erwartungen von 14 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 10026,79 KRW je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -1645,000 KRW je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 4.330,97 Milliarden KRW, gegenüber 4.187,61 Milliarden KRW im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
