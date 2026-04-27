HYUNDAI ELECTRIC & ENERGY SYSTEM Aktie
WKN DE: A2DN9P / ISIN: KR7267260008
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27.04.2026 07:01:06
Ausblick: HYUNDAI ELECTRIC ENERGY SYSTEM informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
HYUNDAI ELECTRIC ENERGY SYSTEM wird am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 5550,59 KRW je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 4281,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 11 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1.086,92 Milliarden KRW – ein Plus von 7,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HYUNDAI ELECTRIC ENERGY SYSTEM 1.014,67 Milliarden KRW erwirtschaften konnte.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 26743,48 KRW, wohingegen im Vorjahr noch 20354,00 KRW vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 20 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4.681,21 Milliarden KRW erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 4.079,50 Milliarden KRW waren.
Redaktion finanzen.at
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