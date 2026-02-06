HYUNDAI ELECTRIC & ENERGY SYSTEM Aktie

HYUNDAI ELECTRIC & ENERGY SYSTEM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DN9P / ISIN: KR7267260008

06.02.2026 07:01:06

Ausblick: HYUNDAI ELECTRIC ENERGY SYSTEM verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

HYUNDAI ELECTRIC ENERGY SYSTEM äußert sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 5863,06 KRW. Dies würde einem Zuwachs von 63,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem HYUNDAI ELECTRIC ENERGY SYSTEM 3591,00 KRW je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll HYUNDAI ELECTRIC ENERGY SYSTEM 12 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1.106,61 Milliarden KRW verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 35,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte HYUNDAI ELECTRIC ENERGY SYSTEM 815,71 Milliarden KRW umsetzen können.

20 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 19483,82 KRW je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 13935,00 KRW je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 4.043,20 Milliarden KRW, gegenüber 3.322,35 Milliarden KRW im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

HYUNDAI ELECTRIC & ENERGY SYSTEM CO. LTD. (tentative) Registered Shs 873 000,00 -5,52% HYUNDAI ELECTRIC & ENERGY SYSTEM CO. LTD. (tentative) Registered Shs

