Ausblick: Hyundai Engineering and Construction verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Hyundai Engineering and Construction wird am 04.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 467,30 KRW je Aktie gegenüber -4671,000 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 18 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 7.717,51 Milliarden KRW aus – eine Steigerung von 6,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Hyundai Engineering and Construction einen Umsatz von 7.246,87 Milliarden KRW eingefahren.

Die Schätzungen von 21 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3060,84 KRW. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1501,000 KRW einfahren können. Beim Umsatz gehen 21 Analysten von durchschnittlich 30.767,98 Milliarden KRW aus, nachdem im Zeitraum zuvor 32.670,27 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

