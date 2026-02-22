Ausblick: Hyundai Fire Marine Insurance veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Hyundai Fire Marine Insurance gibt am 23.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -863,510 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1055,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 2,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 2.973,05 Milliarden KRW gegenüber 3.042,86 Milliarden KRW im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 14 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 7955,73 KRW je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 10847,00 KRW je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 7.966,88 Milliarden KRW aus, im Gegensatz zu 14.021,11 Milliarden KRW im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at