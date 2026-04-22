Ausblick: HYUNDAI GLOVIS gewährt Anlegern Blick in die Bücher

HYUNDAI GLOVIS gibt am 23.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 5447,17 KRW je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 5306,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll HYUNDAI GLOVIS 13 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 7.761,14 Milliarden KRW verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 7,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte HYUNDAI GLOVIS 7.223,39 Milliarden KRW umsetzen können.

Die Erwartungen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 23800,27 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 23117,00 KRW je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 20 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 31.678,87 Milliarden KRW, gegenüber 29.566,41 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at