HYUNDAI GLOVIS Aktie

HYUNDAI GLOVIS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JKGU / ISIN: KR7086280005

28.01.2026 07:01:06

Ausblick: HYUNDAI GLOVIS zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

HYUNDAI GLOVIS äußert sich am 29.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 5363,88 KRW je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte HYUNDAI GLOVIS 1288,00 KRW je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 12 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 7.680,44 Milliarden KRW – ein Plus von 5,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HYUNDAI GLOVIS 7.287,91 Milliarden KRW erwirtschaften konnte.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 22282,98 KRW, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 14585,00 KRW vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 19 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 29.810,55 Milliarden KRW erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 28.407,37 Milliarden KRW waren.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet Handelstag tiefer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag abwärts. An der Wall Street sind ebenso Verluste zu erkennen. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

