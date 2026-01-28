Ausblick: HYUNDAI GLOVIS zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

HYUNDAI GLOVIS äußert sich am 29.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 5363,88 KRW je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte HYUNDAI GLOVIS 1288,00 KRW je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 12 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 7.680,44 Milliarden KRW – ein Plus von 5,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HYUNDAI GLOVIS 7.287,91 Milliarden KRW erwirtschaften konnte.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 22282,98 KRW, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 14585,00 KRW vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 19 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 29.810,55 Milliarden KRW erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 28.407,37 Milliarden KRW waren.

Redaktion finanzen.at