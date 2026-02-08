Hyundai Heavy Industries Aktie

WKN: 913504 / ISIN: KR7009540006

08.02.2026 07:01:06

Ausblick: Hyundai Heavy Industries stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hyundai Heavy Industries äußert sich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 12618,10 KRW aus. Im letzten Jahr hatte Hyundai Heavy Industries einen Gewinn von 7639,00 KRW je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 8.159,05 Milliarden KRW – ein Plus von 8,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hyundai Heavy Industries 7.491,58 Milliarden KRW erwirtschaften konnte.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 33508,97 KRW je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 16578,00 KRW je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt von insgesamt 29.954,70 Milliarden KRW aus, im Gegensatz zu 26.549,54 Milliarden KRW im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

