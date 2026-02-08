HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES Aktie
WKN DE: A3C2FT / ISIN: KR7329180004
|
08.02.2026 07:01:06
Ausblick: HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES wird am 09.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten schätzen, dass HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5697,62 KRW vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 4129,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.
17 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 24,08 Prozent auf 4.970,09 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.005,55 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 21 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 15825,97 KRW je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 7001,00 KRW je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 22 Analysten durchschnittlich auf 17.598,22 Milliarden KRW, gegenüber 14.486,45 Milliarden KRW im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.at
