HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES Aktie

HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C2FT / ISIN: KR7329180004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.02.2026 07:01:06

Ausblick: HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES wird am 09.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten schätzen, dass HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5697,62 KRW vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 4129,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

17 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 24,08 Prozent auf 4.970,09 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.005,55 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 21 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 15825,97 KRW je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 7001,00 KRW je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 22 Analysten durchschnittlich auf 17.598,22 Milliarden KRW, gegenüber 14.486,45 Milliarden KRW im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO. LTD. Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO. LTD. Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO. LTD. Registered Shs 550 000,00 -5,66% HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO. LTD. Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:44 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
09:37 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen