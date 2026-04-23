Ausblick: Hyundai Mobis gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Hyundai Mobis wird sich am 24.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 11274,96 KRW je Aktie gegenüber 11422,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

19 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 6,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 14.752,03 Milliarden KRW. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 15.637,08 Milliarden KRW aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 32 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 49121,18 KRW, gegenüber 40861,00 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 32 Analysten durchschnittlich auf 65.172,02 Milliarden KRW geschätzt, nachdem im Vorjahr 61.118,13 Milliarden KRW erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at