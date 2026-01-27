Ausblick: Hyundai Mobis präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hyundai Mobis wird am 28.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 13023,51 KRW. Dies würde einer Verringerung von 7,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Hyundai Mobis 14155,00 KRW je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 22 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 15.684,64 Milliarden KRW aus – eine Steigerung von 6,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Hyundai Mobis einen Umsatz von 14.710,66 Milliarden KRW eingefahren.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 32 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 43943,44 KRW, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 44939,00 KRW vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 32 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 61.311,92 Milliarden KRW erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 57.237,00 Milliarden KRW waren.

Redaktion finanzen.at