Ausblick: Hyundai Mobis präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Hyundai Mobis wird am 30.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 11192,27 KRW je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Hyundai Mobis 10217,00 KRW je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Hyundai Mobis nach den Prognosen von 16 Analysten 15.079,83 Milliarden KRW umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 7,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14.001,81 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 44613,73 KRW, gegenüber 44939,00 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 24 Analysten auf durchschnittlich 61.338,44 Milliarden KRW geschätzt, nachdem im Vorjahr 57.237,00 Milliarden KRW generiert wurden.

Redaktion finanzen.at