Hyundai Motor Aktie

Hyundai Motor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919980 / ISIN: KR7005381009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.04.2026 07:01:06

Ausblick: Hyundai Motor gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Hyundai Motor öffnet am 23.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 10074,81 KRW aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 16,76 Prozent verringert. Damals waren 12103,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 20 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 3,28 Prozent auf 45.866,30 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte Hyundai Motor noch 44.407,76 Milliarden KRW umgesetzt.

Insgesamt erwarten 33 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 46799,03 KRW je Aktie, gegenüber 37851,00 KRW je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 33 Analysten durchschnittlich auf 194.752,15 Milliarden KRW fest. Im Vorjahr waren noch 186.254,47 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Hyundai Motor Co Ltd Pfd Shs Non-Voting

mehr Nachrichten

Analysen zu Hyundai Motor Co Ltd Pfd Shs Non-Voting

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Hyundai Motor Co Ltd Pfd Shs Non-Voting 254 500,00 -0,39% Hyundai Motor Co Ltd Pfd Shs Non-Voting

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 16: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 16
18.04.26 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreisanstieg: ATX schwächer -- DAX stabil -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt notiert im Freitagshandel leichter, während der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Die Börsen in Fernost finden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen