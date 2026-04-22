Ausblick: Hyundai Motor gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Hyundai Motor öffnet am 23.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 10074,81 KRW aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 16,76 Prozent verringert. Damals waren 12103,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 20 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 3,28 Prozent auf 45.866,30 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte Hyundai Motor noch 44.407,76 Milliarden KRW umgesetzt.

Insgesamt erwarten 33 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 46799,03 KRW je Aktie, gegenüber 37851,00 KRW je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 33 Analysten durchschnittlich auf 194.752,15 Milliarden KRW fest. Im Vorjahr waren noch 186.254,47 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at