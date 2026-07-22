Ausblick: Hyundai Motor gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Hyundai Motor gibt am 23.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 10864,75 KRW je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Hyundai Motor ein EPS von 11514,00 KRW je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 20 Analysten von einem Zuwachs von 0,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 48.665,56 Milliarden KRW gegenüber 48.286,68 Milliarden KRW im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 29 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 43403,80 KRW, gegenüber 36088,00 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 29 Analysten auf durchschnittlich 194.098,00 Milliarden KRW geschätzt, nachdem im Vorjahr 186.254,47 Milliarden KRW generiert wurden.

Redaktion finanzen.at