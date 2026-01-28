Ausblick: Hyundai Motor gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hyundai Motor äußert sich am 29.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 9884,12 KRW je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 13,96 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 8673,00 KRW je Aktie erzielt worden waren.

25 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 48.335,87 Milliarden KRW – das wäre ein Zuwachs von 3,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 46.623,70 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 31 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 45260,24 KRW je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 47369,00 KRW je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 31 Analysten durchschnittlich auf 187.808,79 Milliarden KRW, gegenüber 175.231,15 Milliarden KRW im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at