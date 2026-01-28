Hyundai Motor Aktie

Hyundai Motor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919980 / ISIN: KR7005381009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.01.2026 07:01:06

Ausblick: Hyundai Motor gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hyundai Motor äußert sich am 29.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 9884,12 KRW je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 13,96 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 8673,00 KRW je Aktie erzielt worden waren.

25 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 48.335,87 Milliarden KRW – das wäre ein Zuwachs von 3,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 46.623,70 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 31 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 45260,24 KRW je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 47369,00 KRW je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 31 Analysten durchschnittlich auf 187.808,79 Milliarden KRW, gegenüber 175.231,15 Milliarden KRW im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Hyundai Motor Co Ltd Pfd Shs Non-Voting

mehr Nachrichten

Analysen zu Hyundai Motor Co Ltd Pfd Shs Non-Voting

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Hyundai Motor Co Ltd Pfd Shs Non-Voting 269 500,00 1,13% Hyundai Motor Co Ltd Pfd Shs Non-Voting

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas höher -- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag kaum. Der deutsche Markt bewegt sich im Minus. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen