WKN DE: A40TLM / ISIN: INE0V6F01027

01.02.2026 07:01:06

Ausblick: Hyundai Motor India präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hyundai Motor India wird sich am 02.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Hyundai Motor India im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 17,34 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 14,29 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 15 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 7,02 Prozent auf 178,16 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 166,48 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 24 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 74,34 INR, gegenüber 69,41 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 27 Analysten durchschnittlich auf 720,29 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 691,93 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

