Ausblick: Hyundai Motor India stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hyundai Motor India wird sich am 30.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,94 INR gegenüber 16,85 INR im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 17 Analysten eine Verringerung von 1,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 161,73 Milliarden INR gegenüber 164,13 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 27 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 69,39 INR im Vergleich zu 66,85 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 28 Analysten durchschnittlich bei 787,00 Milliarden INR, gegenüber 707,63 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at