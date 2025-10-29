Ausblick: Hyundai Motor India zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Hyundai Motor India lädt am 30.10.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 17,99 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 16,93 INR erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 16 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 175,32 Milliarden INR – ein Plus von 1,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hyundai Motor India 172,60 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 24 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 75,06 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 69,41 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 26 Analysten im Schnitt von insgesamt 730,45 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 691,93 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at