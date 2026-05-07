Hyundai Motor India Aktie
WKN DE: A40TLM / ISIN: INE0V6F01027
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07.05.2026 07:01:06
Ausblick: Hyundai Motor India zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Hyundai Motor India wird sich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 9 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 16,14 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Hyundai Motor India 19,87 INR je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend erwarten 16 Analysten einen Zuwachs von 6,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 191,59 Milliarden INR gegenüber 179,40 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 25 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 68,52 INR, gegenüber 69,41 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 27 Analysten durchschnittlich auf 712,30 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 691,93 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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