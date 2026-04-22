Ausblick: Hyundai Motor legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hyundai Motor wird am 23.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 10074,81 KRW. Dies würde einer Verringerung von 16,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Hyundai Motor 12118,00 KRW je Aktie vermeldete.

20 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 3,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 44.407,76 Milliarden KRW. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 45.866,30 Milliarden KRW aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 33 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 46799,03 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 36022,00 KRW je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 33 Analysten im Schnitt von insgesamt 194.752,15 Milliarden KRW aus im Gegensatz zu 186.254,47 Milliarden KRW Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at