Hyundai Motor Aktie

Hyundai Motor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 928440 / ISIN: KR7005382007

28.01.2026 07:01:06

Ausblick: Hyundai Motor präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Hyundai Motor öffnet am 29.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 9884,12 KRW aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 13,66 Prozent erhöht. Damals waren 8696,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

25 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,67 Prozent auf 48.335,87 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 46.623,70 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 31 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 45260,24 KRW je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 48634,00 KRW je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 31 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 187.808,79 Milliarden KRW, gegenüber 175.231,15 Milliarden KRW im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Hyundai Motor Co Ltd Pfd Shs Issued 1999 272 000,00 0,00% Hyundai Motor Co Ltd Pfd Shs Issued 1999

